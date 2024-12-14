جاد شويري: "بفضل حد داعم للشيطان نفسه ومتعاونش مع إسرائيلي"

كتبت- منى الموجي:

استضاف برنامج حبر سري الذي تقدمه المذيعة أسما إبراهيم الفنان اللبناني جاد شويري، وتم عرض الحوار على جزئين، على قناة القاهرة والناس، يومي الخميس والجمعة.

ووجهت أسما سؤالا لـ جاد، قائلة "تخرج كليب لمطرب عالمي يدعم المثلية ولا تعمل دويتو مع مطرب إسرائيلي؟"، ليرد: "إيه السؤال ده، سهل قوي، أول شيء هو فيه أي مطرب عالمي لا يدعم المثلية، ده عيب عندهم ويتهزأ وهيكون ممنوع، لإن ده حق وحرية واحترام لحد عنده ميول غيرك، مش هتلاقي فنان عالمي يقول عكس ده مش عشان أنا منفتح وبحترم كل الناس لا دي حقيقة".

وتابع "أنا بفضل حد داعم للشيطان نفسه ومتعاونش مع إسرائيلي"، واستكمل "إحنا الضحايا.. قبل الحرب دي كان فيه حاجات بلاقيها عادي، لكن لما شفت كمية الكذب في الميديا الأجنبية وأنا شايف الحقيقة قصادي غيرتلي كل حاجة، حقوق الإنسان تمشي عندهم على ناس وناس، مبقتش بميل للغرب زي الأول، ودلوقتي أنا متشدد لعروبتي ولبنانيتي وإن كل العرب يكونوا متحدين ولا ينقصهم شيء، إحنا صدرنا حاجات كتير من الحرف والطب والمدنية".

جدير بالذكر أن جاد شويري طرح مؤخرًا أحدث أغانيه وحملت عنوان "الصيت"، وحققت في شهر تقريبا أكثر من 3 ملايين مشاهدة، وشاركته الغناء سهيلة، وهي من كلمات رمضان محمد، ألحان شادي حسن، توزيع أمين نبيل.