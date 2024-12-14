مع بشرى وأمير رمسيس.. شاهيناز العقاد عضو لجنة تحكيم مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

كتبت- منى الموجي:

تشارك المنتجة شاهيناز العقاد فى الدورة السادسة لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، كعضو لجنة تحكيم الأفلام فى مسابقة الأفلام الدولية، والتي تضم: الفنانة بشرى، المخرج أمير رمسيس.

وأعربت شاهيناز عن سعادتها بمشاركتها لأول مرة في المهرجان الذى يعد فرصة كبيرة لإبراز المواهب الشبابية، وتسليط الضوء عليهم في مجال الأفلام القصيرة، والذي يساهم في تعزيز صناعة السينما القصيرة المصرية.

وتأتي مشاركة شاهيناز العقاد في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير بعد أيام من عودتها من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، حيث شاركت هذا العام في سوق المهرجان لأول مرة، وهي المرة الأولى لها التي لا تشارك بفيلم سينمائي بالمهرجان، موضحة أنها تستعد لموسم عام 2025 بعدد من الأفلام السينمائية والأعمال التليفزيونية، والتي كشفت عن جزء منها في السوق.

كما خضعت خلال تواجدها في المهرجان لجلسة تصوير على هامش الفعاليات.

وأشارت أنها شاركت في فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي منذ دورته الأولى، من خلال العديد من الأفلام مثل "بنات عبدالرحمن، صالون هدي"، وفي حفل الختام بفيلم "برة المنهج" بطولة الفنان ماجد الكدواني وإخراج عمرو سلامة، وفي الدورة الماضية من خلال فيلم "أنف وثلاث عيون"، مشددة على أن دورات مهرجان البحر الأحمر لا تخل من مشاركتها الفعالة بشكل دائم.

وعن أعمالها الجديدة التي أعلنت عنها في السوق": فيلم "رزق الهبل" من بطولة مني زكي، محمد شاهين، طه دسوقي ورحمة أحمد، وآخرين، تأليف جورج عزمي وإخراج سارة نوح، ويشارك في الانتاج rise studios وفيلم كلينك.

بالاضافة إلي فيلم فيلم "صيف 67" وهو إنتاج مصري، فرنسي، بالإضافة إلى النمسا، والسويد، وبطولة كل من نيللي كريم، أمير المصري، فاليري باشنر، صبري فواز، أحمد كمال، كريم قاسم، خالد مختار، أحمد الأزعر، شريف الدسوقي، وتشارك في إنتاج العمل مع فيلم كلينك.

كما أعلنت عن فيلم "نجوى اللي في الخامس" وهو من تأليف جورج عزمي ورشة الكوبانية لتطوير المحتوى الإبداعي ومن إخراج سارة نوح، إلي جانب فيلم "١٠١" من تاليف لانا الجندي واخراج محمد بكير، إلي جانب فيلم "منكر وشفيق" بطولة الفنان أكرم حسني وتأليف جورج عزمي.