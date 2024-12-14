شريهان تدعو بالشفاء للفنان القدير نبيل الحلفاوي بعد مروره بأزمة صحية

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كتبت- منى الموجي:

حرصت النجمة شريهان على الدعاء بالشفاء للنجم نبيل الحلفاوي الذي يعاني من أزمة صحية الفترة الأخيرة.

وكتبت شريهان عبر حسابها الرسمي على موقع إكس X: "اللهمّ ربّ النّاس، مذهب البأس، اشفه أنت الشّافي، لا شافي إلّا أنت يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين إنك على كل شيء قدير".

كان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، رد على ما تم تداوله الفترة الأخيرة بشأن تعرض الفنان القدير نبيل الحلفاوي لأزمة صحية ونقله إلى المستشفى.

وقال نقيب المهن التمثيلية، في تصريح خاص لـ"مصراوي": "لا أعلم شيئا عن الأزمة الصحية للفنان القدير نبيل الحلفاوي حتى الآن، وأحاول التواصل مع ابنه المخرج خالد الحلفاوي ولكن هاتفه لا يستجيب للرد".

وتعرض نبيل الحلفاوي، قبل أيام، لأزمة صحية طارئة تم على إثرها نقله إلى المستشفى للإطمئنان على صحته.

وكان عدد من أصدقاء الحلفاوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجهوا عدة رسائل ودعوات للفنان القدير بالشفاء العاجل.

الحلفاوي، رد في وقت سابق على سؤال لأحد متابعيه عن سبب غيابه عن التمثيل الفترة الأخيرة، وذلك عبر حسابه على "إكس"، قائلا: "معلش.. ظروف وهتعدي إن شاء الله".