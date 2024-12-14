وفاة الفنان سيد الفيومي إثر أزمة صحية.. وصديقه ينعاه بكلمات مؤثرة

كتبت- منى الموجي:

نعى الفنان هشام منصور عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، صديقه الفنان سيد الفيومي، الذي غادر عالمنا قبل ساعات، بعد مروره بأزمة صحية.

ونشر هشام صورة الراحل، معلقا "خبر مفجع.. وفاة صديق عمري الفنان سيد الفيومي".

كان شقيق الفنان سيد الفيومي أعلن خبر الوفاة عبر الموقع الرسمي على "فيسبوك"، وكتب "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله أخويا الكبير سيد الفيومي إلى رحمه الله يا غالي".

سيد الفيومي شارك في عدد كبير من الأعمال الفنية في السينما والتليفزيون، بينها: "صاحب صاحبه"، "جاءنا البيان التالي"، "الخواجة عبدالقادر".