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بالصور.. شيرين عبد الوهاب تُشعل دبي بأغانيها الرومانسية

10:59 ص السبت 14 ديسمبر 2024
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    حفل شيرين عبد الوهاب في دبي (3)
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    حفل شيرين عبد الوهاب في دبي (5)
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    حفل شيرين عبد الوهاب في دبي (2)
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    حفل شيرين عبد الوهاب في دبي (8)
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    حفل شيرين عبد الوهاب في دبي (6)
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كتب- هاني صابر:

أحيت النجمة شيرين عبدالوهاب، حفلا غنائيا ضخما على مسرح "كوكاكولا أرينا" في منطقة سيتي ووك بدبي، وسط حضور جماهيري كامل العدد، بطاقة عددية تزيد عن 11 ألف متفرج.

وتألقت "شيرين" على المسرح بإطلالة مميزة خطفت بها الأنظار، وقدمت باقة من أشهر أغانيها الرومانسية والعاطفية، بصحبة المايسترو مدحت خميس، منها "اللي يقابل حبيبي"، "مشاعر"، "كدابين"، "متحاسبنيش"، "بص بقى"، "بتمنى أنساك"، "صبري قليل"، "آه يا ليل"، "على باللي"، و"عيون القلب" لنجاة الصغيرة، بالإضافة إلى ميدلي من أشهر أغانيها والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وطلبوا تكرارها مرة أخرى.

الحفل يعد الظهور الأول لشيرين بعد حصولها على 4 جوائز في مهرجان بيلبورد عربية، وبعد أسابيع قليلة من دخولها موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وبعد أيام قليلة من نجاح حفلها الغنائي الضخم الذي أقيم في الكويت مؤخرا.

شيرين عبد الوهاب مسرح كوكاكولا أرينا حفل شيرين عبدالوهاب دبي
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