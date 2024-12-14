أميرة فتحي تكشف حقيقة خلعها الحجاب وعلاقاتها بحفل "عبدة الشيطان".. فيديو



كتب - معتز عباس:

حلت الفنانة أميرة فتحي ضيفة ببرنامج "كلام الناس"، مع الإعلامية ياسمين عز، على فضائية "ام بي سي مصر".

كشفت الفنانة أميرة فتحي حقيقة خلعها الحجاب وظهورها في إحدى حفلات "عبدة الشيطان".

وقالت إن البعض اعتقد أني كنت أرتدي الحجاب ثم قمت بخلعه، بسبب دورها في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، والتي كانت تقدم فيه شخصية فتاة محجبة.

وأضافت: "أنا متحجبتش مفيش الكلام ده ، وأنا ملبستش الحجاب قبل كدة، هو كان مجرد دور بس في الفيلم، ده دليل على مصداقية الدور اللي قدمته والناس صدقته أني كنت محجبة".

وعن شائعة ظهورها في إحدى حفلات "عبدة الشيطان"، أوضحت: "إشاعة برضة والله ما عارفة كانت حاجة غريبة بس قعدوا يقولوا لأن في بنت فنانة موجودة في الموضوع، وتخيلوا أني بنت الفنانة المشهورة والموضوع دخل في بعضه، لكن كان في فعلا بنت فنانة معروفة كانت في حفلة ما، بس ساعتها افتكروني إن أنا بنت الفنانة وأني اللي عملت كده".

هل كنتي محجبة وقلعتي الحجاب علشان التمثيل .. وايه موضوع عبدة الشيطان ده؟.. أميرة فتحي تكشف الحقيقة لأول مرة



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الفنانة أميرة فتحي قدمت خلال مسيرتها الفنية أعمال مميزة منها: (صعيدي في الجامعة الأمريكية، صباحو كدب، فرقة بنات وبس، حين ميسرة).

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