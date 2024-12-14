"ماما اتريقت عليا وعرضوا صورتي في كلية طب".. هل خضعت أميرة فتحي لعملية تجميل؟



كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة أميرة فتحي، حقيقة إجرائها عملية تجميل في أنفها، وأنها السبب في تغير ملامحها للأفضل.

وأضافت أميرة، في حديثها ببرنامج "كلام الناس"، تقديم الإعلامية ياسمين عز، على فضائية "ام بي سي مصر"، إنها لم تجري نهائيًا أي عملية تجميل في أنفها، مرادفة: "وانا صغيرة ماما عقدتني كانت تتنمر على مناخيري وتقولي روحي بمناخيرك اللي دايسة عليها قطر، حسستني ان مناخيري وحشة وكنت أجيب مشبك عشان مناخيري تصغر، لغاية ما بقيت ممثلة".

ياسمين عز: الناس كل ماتشوف صورك تسأل هل عملتي عمليات تجميل؟.. أميرة فتحي: أمي كانت بتتريق على مناخيري .. ودكتور تجميل كان بيوريها للطلبة في المحاضرات



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وتابعت: "كنت عند دكتورة بعمل عناية للشعر وسألتها على دكتور تجميل عشان أعمل مناخيري، قالتلي وإحنا في كلية طب الدكتور بتاعنا جاب لنا صورتك أنتي وقال إن دي المناخير المرفوعة طبيعي من عند ربنا"، مرادفة: "لما الدكتور يقول كدة وأنا عايز أعمل عملية تجميل كانت حاجة غريبة، واكتشفت أني دي إشارة من عند ربنا، ومعملتش ولا عملية تجميل خالص وكلي وانا صوري هي هي ومن وأنا صغيرة، لكن لو في داعي واحتجت اعملها أكيد هعمل عملية تجميل وأنا مش ضدها".

الفنانة أميرة فتحي قدمت خلال مسيرتها الفنية أعمال مميزة منها: (صعيدي في الجامعة الأمريكية، صباحو كدب، فرقة بنات وبس، حين ميسرة).

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