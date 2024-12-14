حدث بالفن| انهيار شيرين عبد الوهاب وجميلة عوض تكشف حقيقة حملها
12:01 ص السبت 14 ديسمبر 2024
إعداد - معتز عباس:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ جميلة عوض تكشف حقيقة حملها، احتفلت مها أحمد بعيد ميلاد زوجها، إنجي المقدم ترد على انتقادات إطلالتها الجريئة في مهرجان الجونة، انهيار شيرين عبدالوهاب في حفلها الغنائي بدبي، تامر عاشور يرد على الانتقادات بعد حصده جائزتين في حفل بيلبورد، وغيرها من الأخبار.
حدث بالفن انهيار شيرين عبدالوهاب مها أحمد عيد ميلاد مجدي كامل جميلة عوض شيماء سيف سوسن بدر جيهان الشماشرجي إنجي المقدم الظهور الأول لشيرين عبدالوهاب عمرو دياب تامر عاشور
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