انهيار شيرين عبدالوهاب في حفلها الغنائي بدبي (فيديو)

كتب - معتز عباس:

انهارت المطربة شيرين عبد الوهاب خلال غنائها أغنية "مشاعر" و"منك لله"، في حفلها الغنائي الضخم، المقام حاليًا، في مدينة دبي، بدولة الإمارات العربية.

أشعلت شيرين حماس الجمهور في حفلها الغنائي في دبي، وقدمت أغاني "صبري قليل"، "كلام عينيه"،"، "الكذابين"، ومتحاسبنيش".

وتظهر شيرين للمرة الثانية قبل نهاية 2024 بعد الحفل الذي قامت بإحيائه في الكويت، الجمعة الماضية الموافق 29 نوفمبر.

وتوافد عدد كبير من الجمهور على حفل شيرين عبد الوهاب، المقرر إقامته في كوكاكولا أرينا دبي، مساء اليوم الجمعة الموافق 13 ديسمبر .

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