شيرين عبدالوهاب تشعل مسرح دبي بـ "منك لله و"الكذابين" (فيديو)

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كتب - معتز عباس:

تستعد المطربة شيرين عبد الوهاب، لإحياء حفلا غنائيا كبيرا في دبي، الجمعة اليلة، وذلك بعد نجاح آخر حفلاتها في الكويت.

أشعلت المطربة شيرين عبدالوهاب حماس الجمهور في حفلها الغنائي في دبي.

وقدمت شيرين أغاني "صبري قليل"، "كلام عينيه"، "منك لله"، "الكذابين"، ومتحاسبنيش".

وتقدم شيرين خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيها، وأغاني ألبومها الأخير.

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وتوافد عدد كبير من الجمهور على حفل شيرين عبد الوهاب، المقرر إقامته في كوكاكولا أرينا دبي، مساء اليوم الجمعة الموافق 13 ديسمبر .

وتظهر شيرين للمرة الثانية قبل نهاية 2024 بعد الحفل الذي قامت بإحيائه في الكويت، الجمعة الماضية الموافق 29 نوفمبر.

تترواح تذاكر الحفل المقام في دبي بين 2307، 2739، 4343، 10535، 42141، 49154 جنيه مصري.

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