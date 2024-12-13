إنجي المقدم ترد على انتقادات إطلالتها الجريئة في مهرجان الجونة: " مانبسطش من نفسي"

أول تعليق من مي فاروق بعد حفل زفافها على محمد العمروسي

كتب - معتز عباس:

ردت الفنانة إنجي المقدم على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب إطلالتها الجريئة في مهرجان الجونة السينمائي، خلال ظهورها ضيفة ببرنامج "أسرار النجوم"، على إذاعة "نجوم إف إم".

وعلقت "إنجي"، على إطلالتها في مهرجان الجونة: "كان فيه إطلالتين، الأولى كانت في يوم الافتتاح وردود الفعل كانت عظيمة، والإطلالة الثانية أنا أعتقد إنها كانت غير موفقة، رغم وأنا بختار الملابس كنت شايفة إن الموضوع لطيف جدا".

وأضافت: "كنا بنختار مبسوطين أنا والاستايلست والديزينر، بس الصراحة كنت مستعجلة أوي اتكروت وأنا بلبس وبجهز، واتخضيت لما شفت الصور، مكنتش شايفة كدة في الحقيقة ومكانش الشكل كدة في الحقيقة خالص".

وتبعت: "يمكن لأن الفستان مبطن نفس لون الجسم، لكن في الصورة مش باين، وشكله مش لطيف أبدًا في الصور، والحقيقة مكنش كدة، لما شوفت الصور أنا عن نفسي مانبسطش من نفسي خالص، وماضيقتش من الانتقادات لأن فعلا كان عندهم حق".

وتشارك إنجي المقدم في مسلسل "وتر حساس"، الذي تدور أحداثه في 45 حلقة، بطولة صبا مبارك، ومحمد علاء، وهيدي كرم، تميم عبده، أحمد غزي، عايدة فهمي، لبنى ونس، ومن تأليف أمين جمال ومحمد فاضل ومينا بباوي، وإخراج وائل فرج.

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