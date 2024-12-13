جيهان الشماشرجي تخضع لجلسة تصوير "جريئة".. والجمهور: "عروسة البحر"

إنجي المقدم ترد على انتقادات إطلالتها الجريئة في مهرجان الجونة: "

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة جيهان الشماشرجي على أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، على شاطئ البحر.

ونشرت جيهان مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "قبل غروب الشمس".

وتفاعل رواد "انستجرام" مع إطلالة جيهان الشماشرجي، وجاءت التعليقات، كالتالي: "عروسة البحر"، "كلك أنوثة"، "استحوذتي على كل انوثة الكوكب لوحدك"، "جمال طاغي".

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انضمت الفنانة جيهان الشماشرجي لفريق عمل مسلسل "حالة إنكار"، مع النجم خالد النبوي، الذي يأتي ضمن الإنتاجات الأصلية لمنصة TOD.

يشارك في بطولة المسلسل يسرا اللوزي، وهاني عادل، وأحمد وفيق، وأحمد مجدي. ومن إخراج أحمد خالد، وإنتاج سالي والي.

كما انضمت جيهان للمشاركة في "أقولك على سر" فيلم قصير، تأليف وإخراج هبة يسري، الذي يناقش العلاقات بين الشباب ويحاول إيجاد حل للمشكلات التي تواجههم، ويكشف عن تجارب حقيقية يعيشها البنات والأولاد كل يوم.

فيلم "أقولك على سر"، بطولة جيهان الشماشرجي، وصدقي صخر، وجهاد حسام الدين، ومينا النجار.

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