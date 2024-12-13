"سلامتك يا قبطان".. منة فضالي تتمنى الشفاء لـ نبيل الحلفاوي

كتب - معتز عباس:

تمنت الفنانة منة فضالي الشفاء العاجل، للنجم نبيل الحلفاوي، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الساعات الماضية ونقل على إثرها لأحد المستشفيات.

وكتبت منة، عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام: "سلامتك يا قبطان ربنا يقومك بالسلامة، يا رب دعواتكم بالشفاء للأستاذ العظيم نبيل الحلفاوي".

وكان الحلفاوي، رد في وقت سابق على سؤال لأحد متابعيه بشأن غيابه عن التمثيل والمشاركة بأعمال درامية، وذلك عبر حسابه على "إكس"، قائلا: "معلش.. ظروف وهتعدي إن شاء الله".

وتعرض نبيل الحلفاوي، خلال الساعات الماضية، لأزمة صحية تم على إثرها نقله إلى المستشفى للإطمئنان على صحته.

يذكر أن، آخر أعمال نبيل الحلفاوي كانت فيلم "تسليم أهالي" الذي عرض عام 2022 .

اقرأ أيضا..

الفخراني عن نبيل الحلفاوي: "موهبة منفردة وشخصية لا تتكرر"



