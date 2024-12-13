شيكو ينشر صورة مع نور النبوي ويعلق: "اتنين نور خالد"

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إعادة الألبوم

كتب - معتز عباس:

مازح الفنان شيكو، الفنان نور خالد النبوي، ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر شيكو، صورة مع نور النبوي، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "اتنين نور خالد"

آخر أعمال شيكو كانت مسلسل "خالد نور وولده نور خالد"، من بطولة كريم محمود عبدالعزيز وآية سماحة ودنيا ماهر وشريف رمزي، تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامى وإخراج محمد أمين.

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