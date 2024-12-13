"ربنا يجعل حياتكم جميلة".. كيف تفاعل الجمهور مع زواج الفنان علاء قوقة؟

كتب - معتز عباس:

حرص عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الرد وتوجيه التهنئة للفنان علاء قوقة بمناسبة زواجه.

ونشر قوقة، صورة مع زوجته، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلق: "اليوم، ونحن نبدأ رحلتنا معًا.. أدعو الله أن يجعل حياتنا مليئة بالحب، السعادة، والرضا".

وانهالت التعليقات، على بوست علاء قوقة، وجاءت كالتالي: "الف مبروك يا دكتور ربنا يجعل حياتكم كلها سعاده ورضا"، "مبروك يا دكتور"، "ألف مليون مبروك ربنا يسعدكم"، "ربنا يسعدكم ويهنيكم"، "مبارك دكتور علاء مخرجنا الجميل"، "مبروك ربنا يجعل حياتكم جميلة ورزق وسعادة"، "ألف مبروك ربنا يسعدكم ويفرح قلبكم يارب العالمين"، "الف مبروك يا دكتور ربنا يجعلها فتحت خير إن شاء الله"، "زواج مبارك يا دكتور".





يذكر أن، علاء قوقة، عمل أستاذ بقسم التمثيل والإخراج في معهد فنون مسرحية،أخرج كلاسيكيات شكسبير ومغامرات غوركي ويونسكو ونصوص الهم العربي، وقام بالتمثيل بعشرات المسلسلات، وأشهرها "سجن النسا" و"حق ميت".

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