أحدث جلسة تصوير لـ مي عمر في مهرجان البحر الأحمر.. والجمهور يغازلها

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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة مي عمر متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها من مشاركتها في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

ونشرت مي مقطع فيديو لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، كشفت فيه عن إطلالتها الساحرة مرتدية فستان عصري جذاب.

ونال الفيديو، إعجاب رواد "انستجرام"، وجاءت التعليقات، كالتالي: "أحلى الحلوين"، "عسل وزي القمر"، "ملكتي الجميلة"، أجمل امرأة في التاريخ"، "أفضل ممثلة عربية"، "فستان جميل جدا".

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يذكر أن، مي عمر تخوض دراما رمضان 2025 بمسلسل "إش إش" بأداء شخصية الراقصة "إش إش"، ويشاركها البطولة ماجد المصري، وإدوارد، وهالة صدقي، و إنتصار، وعصام السقا، ومحمد شرنوبي، وعلاء مرسي، وإيهاب فهمي، وشيماء سيف، وآخرين.

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