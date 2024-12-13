لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

أحدث جلسة تصوير لـ مي عمر في مهرجان البحر الأحمر.. والجمهور يغازلها

06:13 م الجمعة 13 ديسمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    مي عمر في مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 7 صورة
    مي عمر في مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 7 صورة
    مي عمر في مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 7 صورة
    مي عمر في مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 7 صورة
    مي عمر في مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 7 صورة
    مي عمر في مهرجان البحر الأحمر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة مي عمر متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها من مشاركتها في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

ونشرت مي مقطع فيديو لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، كشفت فيه عن إطلالتها الساحرة مرتدية فستان عصري جذاب.

ونال الفيديو، إعجاب رواد "انستجرام"، وجاءت التعليقات، كالتالي: "أحلى الحلوين"، "عسل وزي القمر"، "ملكتي الجميلة"، أجمل امرأة في التاريخ"، "أفضل ممثلة عربية"، "فستان جميل جدا".

View this post on Instagram

A post shared by Mai Omar (@maiomar_)

يذكر أن، مي عمر تخوض دراما رمضان 2025 بمسلسل "إش إش" بأداء شخصية الراقصة "إش إش"، ويشاركها البطولة ماجد المصري، وإدوارد، وهالة صدقي، و إنتصار، وعصام السقا، ومحمد شرنوبي، وعلاء مرسي، وإيهاب فهمي، وشيماء سيف، وآخرين.

اقرأ أيضا..

في ذكراه.. الباحثة السينمائية أمل الجمل تطرح كتاب "سينما نجيب محفوظ"

في ذكرى ميلادها.. قصة اعتداء أستراليين على الراقصة كاميليا

الفنانة مي عمر انستجرام الفنانة مي عمر مي عمر في مهرجان البحر الأحمر حفل ختام مهرجان البحر الأحمر مهرجان البحر الأحمر السينمائي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بمبادرة مصرية.. قرار عربي يدين لأول مرة توغل إسرائيل في الجولان السوري