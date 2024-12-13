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رنا رئيس تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. ونجوم الفن يعلقون (صور)

06:01 م الجمعة 13 ديسمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    رنا رئيس على انستجرام (
  • عرض 5 صورة
    رنا رئيس على انستجرام
  • عرض 5 صورة
    رنا رئيس على انستجرام
  • عرض 5 صورة
    رنا رئيس على انستجرام
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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة رنا رئيس الأنظار في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت رنا مجموعة صور، عبر صفحتها الشخصية بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية مميزة.

نالت الصور إعجاب نجمات الفن، أبرزهم الفنانة بشرى، الفنانة رحمة، الفنانة ريم سامي، الفنانة وئام مجدي.

وشاركت رنا رئيس في مسلسل "انترفيو"، بطولة خالد شباط، وميدو عادل، وديانا هشام، وسارة نور، ومحمد العمروسي، وحازم إيهاب ونور بدر، وخالد جواد، وإسعاد يونس، من تأليف أمينة مصطفى، وإخراج أحمد خالد أمين.

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الفنانة رنا رئيس انستجرام رنا رئيس نجوم الفن يعلقون على رنا رئيس
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