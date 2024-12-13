سوسن بدر عن إيمان السيد: "موهبة ملهاش حدود"..والأخيرة ترد

كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة سوسن بدر عن الفنانة إيمان السيد التي تشاركها بطولة مسلسل"الباء تحتها نقطة".

ونشرت سوسن، صورة لها مع إيمان، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "خفة دم وطيبة قلب وجدعنة وموهبة ملهاش حدود.. هتشوفونا مع بعض تاني في الباء تحتها نقطة".

وردت إيمان على رسالة سوسن بدر، قائلة: "ربنا ما يحرمنيش منك ومن طيبتك وجمال قلبك وروحك الحلوة، بتنوري أي مكان تكوني فيه يا حبيبتي وبتسعدي كل اللي حواليكي وحظي الحلو اللي بيجمعني بيكي، ربنا يديم عليكي نعمه يا رب".

يذكر أن، مسلسل "الباء تحتها نقطة" بطولة سوسن بدر وإيمان السيد وشكران مرتجي، وعدد من الفنانين من الإمارات والبحرين وسوريا والعراق والسودان، ومن تأليف منى الظاهري وإخراج اهبة الصياغ..