في ذكرى ميلادها.. قصة اعتداء أستراليين على الراقصة كاميليا

كتبت - نوران أسامة:

يحل اليوم الجمعة 13 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنانة والراقصة كاميليا صاحبة الجمال الطاغي، والتي رحلت عن عالمنا يوم 31 أغسطس 1950.

ودخلت كاميليا الفن من خلال المخرج أحمد سالم واستمرت فيه لمدة 4 سنوات، وهي من مواليد محافظة الاسكندرية وبسبب جمالها طلب منها عدد من نجوم الفن في ذلك الوقت الزواج بها ومنهم الفنان أنور وجدي والفنان رشدي أباظة الذي كان على وشك الزواج بها لولا وفاتها في حادث الطائرة التي كانت متجهة إلى روما، وسقطت بالبحيرة في 31 أغسطس 1950.

وكان المؤرخ جمال بدوي كشف في وقت سابق خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "اختراق" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، عن تعرضها لاعتداء من قبل أستراليين.

وقال بدوي: "كاميليا كانت تعاني من مرض نسائي نتيجة حادث حصل لها أثناء الحرب العالمية الثانية في الإسكندرية بعدما اعتدى عليها 4 من الجنود الأستراليين المتوحشين، وتركوا في جسمها أثرا لا يمكن أن يمحى، وجعل كل رجل ينفرد بها ينفر منها، وهذا السر لم يكن أحد يعلمه".

وأضاف المؤرخ: "وفي أواخر عمرها، حدثت علاقة بينها وبين أحد أثرياء الهنود واتفق معها على الذهاب بها إلى لندن ليعالجها هناك".