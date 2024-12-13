الفخراني عن نبيل الحلفاوي: "موهبة منفردة وشخصية لا تتكرر"

كيف ردت إنجي المقدم على انتقادات ظهورها في "وتر حساس"؟

كتب- هاني صابر:

تحدث الكاتب والإعلامي يسري الفخراني، عن الفنان القدير نبيل الحلفاوي الذي يمر حاليا بأزمة صحية.

وكتب الفخراني، عبر حسابه على فيسبوك: "الأستاذ نبيل الحلفاوي (عن قرب) هو المصري البسيط الجميل المشغول بتفاصيله الصغيرة، كوباية شاي وكتاب وماتش كورة وبيت وشوية أصحاب عُمر وتمشية في وسط البلد وكم زرعة في البلكونة".

وأضاف: "فنان مهم وموهبة منفردة وشخصية لا تتكرر عُمر فنه ما أخده من الحياة.. أب حقيقي مهما كبر ولاده هو أبوهم وهم أطفاله، وهو في محنة مرضه بدعي له من قلبي يشفيه ويرجع جملة كاملة وسط حاجات ناقصة كتير".

ودخل نبيل الحلفاوي، خلال الأيام القليلة الماضية، المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية.

وكان عدد من أصدقاء الحلفاوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجهوا عدة رسائل ودعوات للفنان القدير بالشفاء العاجل.

فيما كتب الكابتن أحمد شوبير عبر حسابه على "إكس": "خالص الدعوات للفنان القدير النجم نبيل الحلفاوى بالشفاء العاجل".

وكان الحلفاوي، رد في وقت سابق على سؤال لأحد متابعيه بشأن غيابه عن التمثيل والمشاركة بأعمال درامية، وذلك عبر حسابه على "إكس"، قائلا: "معلش.. ظروف وهتعدي إن شاء الله".

يذكر أن، آخر أعمال نبيل الحلفاوي كانت فيلم "تسليم أهالي" الذي عرض عام 2022 .

فيلم "تسليم أهالي" بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد ودلال عبد العزيز وبيومي فؤاد وعبدالله مشرف وتأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي.