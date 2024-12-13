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إنجي المقدم عن إجرائها عمليات تجميل: "عملت شفايفي عشان رفيعة"

01:55 م الجمعة 13 ديسمبر 2024

إنجي المقدم

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كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة إنجي المقدم، حقيقة إجرائها عمليات تجميل خلال السنوات الأخيرة.

وقالت إنجي، ببرنامج "أسرار النجوم" : "سأتحدث بصراحة لأول مرة عن هذا الموضوع بسبب الكلام المتداول عني في السوشيال ميديا، أنا من 2013 عملت شفايفي لأنها كانت رفيعة، لكن ما فعلته لا يندرج تحت مسمى عمليات التجميل لكنها إجراءات معينة أو رتوش لضبط بعض العيوب في الوجه وهذا مطلوب للفنانة التي تقف أمام الكاميرا".

وتابعت إنجي المقدم: "مهم الست تشعر أنها واثقة من نفسها وتعمل حاجات بسيطة ترفع من معنوياتها وخصوصا عندما تظهر على الشاشة، أنا ضد التغيير التام في الوجه وهذا رأيي الشخصي وأمر يخصني، لكن أنا مع إجراء بعض التعديلات عشان الأمر يكون لذيذ".

وأضافت: "عملت سابقا بوتكس وفيلر خصوصا تحت العين بسبب التجويفات وهي أمور جربتها ولكن لم أحبها ووقفت كل هذه الأمور من 3 سنوات، لكن بعمل حاجة اسمها (Skin Booster) وهي تعطي نضارة أكثر وتنور الوجه أكثر، وهذا ردي على من يقول إنني عملت عمليات تجميل".

إنجي المقدم عمليات تجميل برنامج أسرار النجوم نجوم الفن
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