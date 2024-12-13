شيماء سيف تنشر فيديو لها من مهرجان البحر الأحمر بعد حفل الختام وهذا ما قالته

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة شيماء سيف، متابعيها عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو لها من حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الرابعة هذا العام.

ونشرت شيماء، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ممتنون لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي على الدعوة الرائعة لحضور نسخته الرابعة، للاحتفال بسحر السينما وسرد القصص".

مهرجان البحر الأحمر في دورته الرابعة حمل شعار "للسينما بيت جديد".

جدير بالذكر أن "البحر الأحمر السينمائي" أعلن أمس الخميس 12 ديسمبر جوائز دورته الرابعة بحضور كوكبة من نجوم الفن، وذلك بعد انطلاقه في 5 ديسمبر، إذ شهد الافتتاح عرض فيلم ضي- سيرة أهل الضي للمخرج كريم الشناوي، وحضر الحفل باقة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، بينهم: يسرا، ويل سميث، سبايك لي، كاثرين زيتا جونز، مايكل دوجلاس، ليلى علوي، آسر ياسين، منى زكي، أحمد حلمي، حسن الرداد، ماجد المصري، نادية الجندي، أمينة خليل، إلهام شاهين، نبيلة عبيد.