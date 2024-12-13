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كيف ردت إنجي المقدم على انتقادات ظهورها في "وتر حساس"؟

01:21 م الجمعة 13 ديسمبر 2024
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    إنجي المقدم
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    إنجي المقدم تتألق بالأصفر
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    إنجي المقدم
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    إنجي المقدم في القاهرة السينمائي
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    إطلالة الفنانة إنجي المقدم في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 11 صورة
    إطلالة الفنانة إنجي المقدم في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 11 صورة
    إنجي المقدم (11)
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    إنجي المقدم
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    إنجي المقدم من مهرجان الجونة السينمائي
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    انجي المقدم
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كتب- هاني صابر:

ردت الفنانة إنجي المقدم، على الانتقادات التي طالتها من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بمسلسل "وتر حساس" بشأن اجرائها عمليات تجميل.

وقالت إنجي، ببرنامج "أسرار النجوم": "قعدت أقرأ الانتقادات وكنت عايزة أعرف ليه الكلام هذه المرة خرج بهذا الشكل، فوجدت أن بعض المشاهد في (وتر حساس) بسبب الإضاءة أو الميكب أظهرت إن فيه حاجة زائدة في شفايفي".

وتابعت: "أنا لم أصرح بهذا الأمر من قبل لأني لا أهتم بهذا الكلام.. الفنان للأسف دائما تحت الأضواء، وعلى السوشيال ميديا قاموا بإحضار صورة لي من 2012 وقارنوها بصورتي حاليا".

وأضافت: "هؤلاء أقول لهم، أنا كبرت يا جماعة.. الموضوع عادي، الموضوع أصبح فيه تطرف في الآراء في كل حاجة".

مسلسل "وتر حساس" تدور أحداثه في 45 حلقة، وهو من بطولة صبا مبارك، إنجي المقدم، ومحمد علاء، وهيدي كرم، تميم عبده، أحمد غزي، عايدة فهمي، لبنى ونس، ومن تأليف أمين جمال ومحمد فاضل ومينا بباوي، وإخراج وائل فرج.

إنجي المقدم مسلسل وتر حساس برنامج أسرار النجوم نجوم الفن انتقادات
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