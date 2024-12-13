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أول تعليق من مي عمر بعد حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي

01:08 م الجمعة 13 ديسمبر 2024

مي عمر

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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورة لها مع زوجها المخرج محمد سامي من حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الرابعة هذا العام.

ونشرت مي، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "اختتام رحلة لا تنسى في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، كان هذا الأسبوع يدور حول الاحتفال بسرد القصص والإبداع والإلهام.. أنا ممتنة جدًا لكوني جزءًا من هذا المجتمع النابض بالحياة والموهوب.. شكراً جزيلا لجومانا الراشد ومحمد التركي ووزارة الثقافة على جهودهم الرائعة ودعمهم في جعل هذا المهرجان تجربة رائعة حقًا".

يذكر أن، مي عمر تخوض دراما رمضان 2025 بمسلسل "إش إش" بأداء شخصية الراقصة "إش إش"، ويشاركها البطولة ماجد المصري، وإدوارد، وهالة صدقي، و إنتصار، وعصام السقا، ومحمد شرنوبي، وعلاء مرسي، وإيهاب فهمي، وشيماء سيف، وآخرين.

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A post shared by Mai Omar (@maiomar_)

مي عمر السوشيال ميديا محمد سامي حفل ختام مهرجان البحر الأحمر مهرجان البحر الأحمر السينمائي إنستجرام مي عمر
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