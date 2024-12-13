"يا ريتني تخنانة".. جميلة عوض تكشف حقيقة حملها

كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة جميلة عوض، حقيقة الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية حول حملها.

وقالت جميلة، في تصريحات تليفزيونية على هامش مشاركتها بمهرجان البحر الأحمر السينمائي بالمملكة العربية السعودية: "يا ريتني تخنانة مثلا عشان ممكن تكون الإشاعة دي صح.. هي مش صح خالص".

وأضافت: "أكتر حاجة بحبها في المهرجانات السينمائية إن الناس كلها بتتقابل، واننا في مكان كله كلام عن الحاجة اللي أنت مهتم بيها".

وظهرت جميلة عوض على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، والذي أقيم مساء أمس الخميس.

واحتفلت جميلة عوض في 6 يونيو 2024 بحفل زفافها على المونتير أحمد حافظ بقلعة صلاح الدين الأيوبي.

وتعاونت جميلة عوض مع المونتير أحمد حافظ بعدد من الأعمال الفنية منها فيلم "الضيف"، مسلسل "لا تطفئ الشمس"، وفيلم "هيبتا: المحاضرة الأخيرة".

يذكر أن، آخر أعمال جميلة عوض كان مسلسل "لانش بوكس" بطولة الفنانة غادة عادل وعرض بموسم دراما رمضان 2024.