هكذا احتفلت مها أحمد بعيد ميلاد زوجها مجدي كامل الـ 54 (فيديو)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة مها أحمد، متابعيها عبر السوشيال ميديا، فيديو من احتفالها بعيد ميلاد زوجها الفنان مجدي كامل الـ 54.

ونشرت مها، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل سنة وأنت طيب يا أغلى وأجمل وأحن زوج أبويا وأخويا وأبو ولادي ونور عيني ونور حياتنا كلها سند وضهر".

وأضافت: "كل سنة وأنت أعظم زوج وأعظم أب.. كل سنة وأنت نجم النجوم بأدبك وأخلاقك وإلتزامك وشطارتك وتميزك الدايم.. كل سنة وأنت في ضهرنا وفي قلوبنا، أحن زوج وأب، كل سنة وحب الناس بيزيد في قلوبهم، ربنا يخليك ليا ولأحمد وعادل".

يذكر أن، مجدي كامل بدأ مسيرته الفنية قبل تخرجه بعام من معهد الفنون المسرحية الذي زامل فيه الفنانين محمد سعد وأحمد السقا عندما استعان به المخرج الكبير عاطف الطيب ليقوم بدور صغير في فيلمه دماء على الأسفلت عام 1992، لتبدأ بعدها مسيرة طويلة لـ مجدي كامل الذي تخرج بتقدير جيد جدًا، وأصبح معيدًا في المعهد.

وشارك مجدي كامل في عدة أفلام ومسلسلات، منها (فتاة من اسرائيل) و (مرسيدس) و (اختفاء جعفر المصري) و (حبك نار) و (ظرف طارئ) وغيرها.

ويعد من أهم أدواره قيامه بدور الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في مسلسل "العندليب" عام 2006، ودور (محمود) الابن الأكبر في فيلم "التجربة الدنماركية" بطولة عادل إمام، ودور الضابط ماهر بفيلم "بوحة" مع محمد سعد.