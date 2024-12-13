فاطمة المعدول لـ نبيل الحلفاوي: "قوم يا صديق وزميل العمر علشانا كلنا"

كتب- هاني صابر:

وجهت الكاتبة فاطمة المعدول، أرملة الكاتب المسرحي والسيناريست الكبير لينين الرملي، رسالة للفنان القدير نبيل الحلفاوي بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الأيام الماضية.

ونشرت المعدول، صورة للحلفاوي، عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت: "قوم يا نبيل قوم يا صديق وزميل العمر، قوم لحبيبتك نادية السند والمرفأ، قوم لأولادك خالد ووليد .. طول عمرك قوي، قوم علشانا كلنا".

ودخل الحلفاوي، خلال الأيام القليلة الماضية إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية.

وكان عدد من أصدقاء الحلفاوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجهوا عدة رسائل ودعوات للفنان القدير بالشفاء العاجل.

فيما كتب الكابتن أحمد شوبير عبر حسابه على "إكس": "خالص الدعوات للفنان القدير النجم نبيل الحلفاوى بالشفاء العاجل".

وكان الحلفاوي، رد في وقت سابق على سؤال لأحد متابعيه بشأن غيابه عن التمثيل والمشاركة بأعمال درامية، وذلك عبر حسابه على "إكس"، قائلا: "معلش.. ظروف وهتعدي إن شاء الله".

يذكر أن، آخر أعمال نبيل الحلفاوي كانت فيلم "تسليم أهالي" الذي عرض عام 2022 .

فيلم "تسليم أهالي" بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد ودلال عبد العزيز وبيومي فؤاد وعبدالله مشرف وتأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي.