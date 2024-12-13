حصاد 2024 .. ماذا حدث مع شيرين عبدالوهاب في هذا العام مع اقتراب نهايته ؟

محمد رمضان ينشر فيديو يجمعه مع عدوية من كواليس آخر تعاون فني بينهما

نجوى كرم تشارك جمهورها صورًا من حفلها الغنائي في أوبرا دبي

كتب- مصطفى حمزة:

مع اقتراب عام 2024 من نهايته، تظل المطربة شيرين عبدالوهاب صاحبة الحضور والقضايا الأكثر جدلا، إذ تزامن الإعلان عن حصدها 4 من أبرز جوائز بيلبورد عربية مع الكشف عن تفاصيل قضية الابتزاز التي تعرضت لها ابنتها "هنا".

وحازت شيرين، على 4 جوائز في حفل جوائز بيلبورد عربية، وهي جائزة أفضل فنانة، والمركز الأول في فئة الأغنية المصرية، وأفضل فنانة في فئة الأغنية المصرية، وفنانة عام 2024.

وجاء الإعلان عن حصدها الجوائز مع الكشف عن تفاصيل قضية الإبتزاز التي تعرضت لها ابنتها "هنا" بعد تهديدها بنشر صور فاضحة عبر تطبيق "تيك توك" واصابتها بحالة نفسية سيئة، ووصلت إلى حد رغبتها في الانتحار.

ويأتي ذلك قبل حفل شيرين عبد الوهاب على مسرح أرينا في دبي المقرر اقامته مساء اليوم الجمعة.

المفارقة هنا، أن مع توالى تلك الأحداث تأتي ضمن سلسلة أزمات، ونجاحات تعيشها المطربة شيرين عبدالوهاب على مدار عام 2024، وهو ما نرصده في هذا التقرير:

تحقيق

صدر ضد المطربة شيرين عبد الوهاب، قرار بإحالتها للتحقيق من نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل في 3 ديسمبر، عقب زلة لسانها وهي تطلب من جمهور حفلها في الكويت، قراءة الفاتحة للملحن الراحل محمد رحيم، وقالت " تعالوا نعمل سيئة جارية" قبل ان تعود وتقدم اعتذارها عن الخطأ.

موسوعة جينيس

في أكتوبر الماضي، كشفت موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية، دخول المطربة شيرين عبدالوهاب، القائمة بعد تحقيقها رقما يعد الأول الذي تحققه مطربة عربية.

موسوعة "جينيس" الشهيرة في صفحتها الرسمية، أوضحت أن المطربة شيرين عبد الوهاب، واصلت على مدى 11 أسبوعا، تصدر المركز الأول في قوائم الأكثر رواجا على منصة " بيلبورد عربي Billboard"، إذ صعدت للمركز الأول من خلال 4 إصدارات في 16 مارس 2024.

إبتسمت

أعادت المطربة شيرين عبد الوهاب، طرح أغنيتها "ابتسمت " عبر صفحتها في موقع "إكس" بعد اعلان دخولها الموسوعة العالمية الشهيرة للأرقام القياسية "جينيس"، وتقول في الأغنية: "قلت لأ اجمدي عشان ليكي حق دست على قلبي وقويت.. وواقفة ومهزتش رمش".

كل الحاجات

في شهر يونيو، تصدرت المطربة شيرين عبد الوهاب، تريند مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب تسريب أغنية بعنوان "كل الحاجات" قبل أن يقوم الشاعر الغنائي طارق عبد الستار بالإعلان عن إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المطربة بسبب تسريب الأغنية التي كتب كلماتها.

ضرب وتعذيب

تصدرت المطربة شيرين عبد الوهاب، قوائم موقع البحث "جوجل" في يوليو الماضي بعد تحريرها بلاغ رمي ضد طليقها حسام حبيب، مؤكدة تعرضها للضرب والتعذيب على يده، وإصابتها بجرح في الرأس استدعى الخياطة بـ 3 غرز.

أقذر قصة

في أغسطس، وعقب إستغاثة المطربة شيرين عبد الوهاب، وطلبها إنقاذها من زوجها السابق حسام حبيب، هاجمها شقيقها محمد عبد الوهاب.

وعبر صفحته بموقع فيسبوك، كتب شقيق شيرين: "يا شيخة والله ربنا ياخدنا بقي عشان نرتاح من القرف ده، كفاية بقى أقسم بالله قرفنا والناس قرفت واشمئزات منكم".

و تابع: "انتوا أقذر قصة عرفتها البشرية والله، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم انتوا الاتنين".

بتمنى أنساك

تصاعد النزاع القضائي بين شيرين مع شركة روتانا، حول سريان ونهاية عقدها، ولم يمنع ذلك المطربة شيرين عبد الوهاب من طرح أغاني ألبومها الجديد.

وفي 11 أغسطس طرحت شيرين أول أغانيها "بتمنى أنساك"، وردت "روتانا" بحجب الأغنية من موقع يوتيوب، ومواقع التواصل.

وعلى عكس المتوقع واصلت المطربة، طرح أغانيها عبر مواقع ومنصات متعددة منها "تيليجرام"، و "إكس"، وصولا إلى حساب بعنوان "البوتجاز" عبر تطبيق الفيديوهات "rumble"، وقوبلت بتفاعل كبير من جمهورها.

صلح شقيقها

في أول شهر سبتمبر، قدمت المطربة عبر صفحتها بموقع "إكس" اعتذارها إلى شقيقها محمد عبدالوهاب، وأغلقت صفحة حافلة بالبلاغات بينهما.

هنحتفل

على مدار شهري أغسطس وسبتمبر، حفزت المطربة شيرين عبدالوهاب، جمهورها على تحميل أغانيها ودعت إلى إقامة "تحدى للرقص" على أنغام أغنيتها الجديدة "هنحتفل".

وقامت المطربة، بطرح أغاني "عسل حياتي، اللي يقابل حبيبي، بتمنى أنساك، عودتنى الدنيا، هنحتفل، مازال، وإبتسمت".