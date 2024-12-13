موقف طريف يتسبب في ضحك أعضاء لجنة تحكيم برنامج "Arabs Got Talent".. ماذا قال علي جابر؟

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نجوى كرم تشارك جمهورها صورًا من حفلها الغنائي في أوبرا دبي

كتب - معتز عباس:

دخل أعضاء لجنة تحكيم برنامج "Arabs Got Talent" في نوبة ضحك، خلال حلقة استثنائية، أذيعت مساء الخميس.

وقالت نجوى كرم: "علي جابر مش بيهتم بالتعاطف ولازم يكون في حكم بالنهاية"، ليرد عليها باسم يوسف: "ما أنتي موجودة يا نجوى وصارمة بما فيه الكفاية، ما أنتي موجودة يا حبيبتي".

وعقبت ريا أبي راشد، وقالت: "كل واحد منكم صارم على طريقته الخاصة"، ليرد عليها علي جابر ضاحكًا: "هل الصرامة صارت فيها مديح؟".

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يعود أضخم برنامج لاكتشاف المواهب في العالم العربي في موسم سابع، وتبدأ معه رحلة جديدة للجنة التحكيم التي تضم باسم يوسف ونجوى كرم وناصر القصبي.

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