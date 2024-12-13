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موقف طريف يتسبب في ضحك أعضاء لجنة تحكيم برنامج "Arabs Got Talent".. ماذا قال علي جابر؟

12:26 ص الجمعة 13 ديسمبر 2024
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    علي جابر ونجوى كرم في برنامج arab got talent
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    علي جابر في برنامج arab got talent
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    باسم يوسف يشعل مسرح Arabs Got Talent ويرقص سالسا مع متسابقة (3)
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    باسم يوسف يشعل مسرح Arabs Got Talent ويرقص سالسا مع متسابقة (1)
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    تفاصيل أولى حلقات ''Arabs Got Talent'' على ''MBC مصر''
  • عرض 24 صورة
    تفاصيل أولى حلقات ''Arabs Got Talent'' على ''MBC مصر''
  • عرض 24 صورة
    تفاصيل أولى حلقات ''Arabs Got Talent'' على ''MBC مصر''
  • عرض 24 صورة
    تفاصيل أولى حلقات ''Arabs Got Talent'' على ''MBC مصر''
  • عرض 24 صورة
    تفاصيل أولى حلقات ''Arabs Got Talent'' على ''MBC مصر''
  • عرض 24 صورة
    تفاصيل أولى حلقات ''Arabs Got Talent'' على ''MBC مصر''
  • عرض 24 صورة
    لجنة تحكيم الموسم السابع من arabs got talent
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    Arabs Got Talent
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    مواهب ثالث حلقات Arabs Got Talent (15)
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    مواهب ثالث حلقات Arabs Got Talent (16)
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    مواهب ثالث حلقات Arabs Got Talent (7)
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    مواهب ثالث حلقات Arabs Got Talent (14)
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    مواهب ثالث حلقات Arabs Got Talent (13)
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    مواهب ثالث حلقات Arabs Got Talent (2)
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    مواهب ثالث حلقات Arabs Got Talent (4)
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    مواهب ثالث حلقات Arabs Got Talent (5)
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    مواهب ثالث حلقات Arabs Got Talent (6)
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    مواهب ثالث حلقات Arabs Got Talent (8)
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    مواهب ثالث حلقات Arabs Got Talent (12)
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كتب - معتز عباس:

دخل أعضاء لجنة تحكيم برنامج "Arabs Got Talent" في نوبة ضحك، خلال حلقة استثنائية، أذيعت مساء الخميس.

وقالت نجوى كرم: "علي جابر مش بيهتم بالتعاطف ولازم يكون في حكم بالنهاية"، ليرد عليها باسم يوسف: "ما أنتي موجودة يا نجوى وصارمة بما فيه الكفاية، ما أنتي موجودة يا حبيبتي".

وعقبت ريا أبي راشد، وقالت: "كل واحد منكم صارم على طريقته الخاصة"، ليرد عليها علي جابر ضاحكًا: "هل الصرامة صارت فيها مديح؟".

يعود أضخم برنامج لاكتشاف المواهب في العالم العربي في موسم سابع، وتبدأ معه رحلة جديدة للجنة التحكيم التي تضم باسم يوسف ونجوى كرم وناصر القصبي.

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Arabs Got Talent نجوى كرم باسم يوسف علي جابر برنامج لاكتشاف المواهب
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