بعد تقديمه عرض خرافي.. متسابق يفوز بالباز الذهبي ويتأهل إلى نهائيات "Arabs Got Talent"

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نجوى كرم تشارك جمهورها صورًا من حفلها الغنائي في أوبرا دبي

كتب - معتز عباس:

نجح المتسابق "نيو"في الحصول على "الباز" الذهبي والتأهل لنهائيات برنامج Arabs Got Talent.

أشعل "نيو" حماس الجمهور بعرض لا يُنسى على مسرح Arabs Got Talent، وسط تصفيق حاد من النجمة نجوى كرم أحد أعضاء لجنة التحكيم

وأشادت نجوى كرم بأداء المتسابق "نيو" وتوجهت له على المسرح وصافحته، بعد أداءه الرائع على خشبة مسرح Arabs Got Talent.

برنامج "أرابز جوت تالنت" هو برنامج ترفيهي من نوعية تلفزيون الواقع يسلط الضوء على المواهب الفردية والجماعية لدى المجتمعات العربية، والبرنامج هو النسخة العربية من البرنامج البريطاني الشهير "Britain’s Got Talent" الذي عرض للمرة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2009 على قناة "NBC".

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