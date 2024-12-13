"أسعد الناس أقلهم انشغالًا بالناس".. نانسي عجرم تثير الجدل على "انستجرام"

كتب - معتز عباس:

وجهت المطربة اللبنانية نانسي عجرم رسالة غامضة، عبر حساباته على السوشيال ميديا، دون توضيح المقصود منها.

ونشرت نانسي، صورة "سيلفي" لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "أسعد الناس أقلّهم انشغالًا بالناس".

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وتحيي نانسي عجرم حفلًا غنائيًا ضخم، يجمعها بالمطرب تامر حسني ، ضمن احتفالات رأس السنة يوم 31 ديسمبر الجاري.

وأحيت الفنانة نانسي عجرم مؤخرًا حفلًا غنائيًا في منطقة التجمع الخامس، وشاركها الحفل المطرب الشعبي رضا البحراوي، وقدمت نانسي باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل الحضور من جمهورها ومحبيها، وأشعلت مسرح الحفل بعدد من أغانيها منها "حبك سفاح، يا طبطب، ما تيجي هنا، أنت إيه، آه ونص، الدنيا حلوة، أنا مصري".

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