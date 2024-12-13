حدث بالفن| زواج فنان ووفاة آخر والحالة الصحية لـ الحلفاوي وختام مهرجان البحر الأحمر
12:00 ص الجمعة 13 ديسمبر 2024
إعداد - معتز عباس:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ القصة الكاملة لقضية ابتزاز ابنة شيرين عبدالوهاب، زواج الفنان علاء قوقة، أول تعليق من بدرية طلبة بعد عزاء زوجها بالقاهرة، ياسمين صبري تؤدي العمرة، والحالة الصحية لـ نبيل الحلفاوي، وحفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وغيرها من الأخبار.
حدث بالفن أسماء جلال وبريانكا شوبرا أحمد سعد يمازح الجمهور سيلينا جوميز قضية ابتزاز ابنة شيرين زواج الفنان علاء قوقة ياسمين صبري تؤدي العمرة بدرية طلبة ابنة عمرو دياب المخرج عمرو عرفة وفاة الفنان فتحي الهداوي
فيديو قد يعجبك:
اعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
إعلان