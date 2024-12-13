حدث بالفن| زواج فنان ووفاة آخر والحالة الصحية لـ الحلفاوي وختام مهرجان البحر الأحمر

إعداد - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ القصة الكاملة لقضية ابتزاز ابنة شيرين عبدالوهاب، زواج الفنان علاء قوقة، أول تعليق من بدرية طلبة بعد عزاء زوجها بالقاهرة، ياسمين صبري تؤدي العمرة، والحالة الصحية لـ نبيل الحلفاوي، وحفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وغيرها من الأخبار.