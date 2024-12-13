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"لا أحتاج سواكي".. دنيا عبدالعزيز توجه رسالة رثاء لوالدتها الراحلة

02:00 ص الجمعة 13 ديسمبر 2024

دنيا عبدالعزيز

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كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة دنيا عبدالعزيز، رسالة رثاء لوالدتها الراحلة.

ونشرت دنيا، صورة تجمعها بها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بين الماضي والحاضر لا أحتاج سواكي.. ستة وخمسون شهرا، حبيبة العمر".

ورحلت والدة دنيا عبدالعزيز في أبريل 2020.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة دنيا عبد العزيز كانت بمسلسل "المداح ج4: أسطورة العودة" بطولة الفنان حمادة هلال وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

دنيا عبدالعزيز رسالة رثاء إنستجرام دنيا عبدالعزيز
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