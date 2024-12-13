"لا أحتاج سواكي".. دنيا عبدالعزيز توجه رسالة رثاء لوالدتها الراحلة
02:00 ص الجمعة 13 ديسمبر 2024
كتب- هاني صابر:
وجهت الفنانة دنيا عبدالعزيز، رسالة رثاء لوالدتها الراحلة.
ونشرت دنيا، صورة تجمعها بها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بين الماضي والحاضر لا أحتاج سواكي.. ستة وخمسون شهرا، حبيبة العمر".
ورحلت والدة دنيا عبدالعزيز في أبريل 2020.
يذكر أن آخر مشاركات الفنانة دنيا عبد العزيز كانت بمسلسل "المداح ج4: أسطورة العودة" بطولة الفنان حمادة هلال وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.
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