"لا أحتاج سواكي".. دنيا عبدالعزيز توجه رسالة رثاء لوالدتها الراحلة

كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة دنيا عبدالعزيز، رسالة رثاء لوالدتها الراحلة.

ونشرت دنيا، صورة تجمعها بها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بين الماضي والحاضر لا أحتاج سواكي.. ستة وخمسون شهرا، حبيبة العمر".

ورحلت والدة دنيا عبدالعزيز في أبريل 2020.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة دنيا عبد العزيز كانت بمسلسل "المداح ج4: أسطورة العودة" بطولة الفنان حمادة هلال وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.