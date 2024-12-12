كزبرة ينشر صورة مع ليلى علوي وإلهام شاهين ويعلق: "أنا بين نارين"

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كتب - معتز عباس:

حرص مؤدي المهرجانات أحمد بحر الشهير بـ "كزبرة" على التقاط صورة رفقة النجمة ليلى علوى والنجمة إلهام شاهين.

ونشر كزبرة، الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق: "أنا بين نارين".

وجاءت تعليقات، المتابعين، كالتالي: "أبيض عليك يا نجم"، "الله يسعد أيامك"، "والله أنت عسل ربنا يسعدك"، "ولعة معاك"، "حصل يا مولعها".

يذكر أن، مطرب المهرجانات كزبرة يعرض له حاليًا فيلم "الحريفة 2: الريمونتادا" وسط بطولة مجموعة من النجوم الشباب منهم الفنان نور النبوي، ويحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا بدور العرض السينمائي.

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