لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

كلهم في صورة.. لحظة استثنائية جمعت نجوم السينما العالمية في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي

11:04 م الخميس 12 ديسمبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    اليساندرا أمبروسيو
  • عرض 8 صورة
    نجوم السينما العالمية في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي (1)
  • عرض 8 صورة
    النجمة التركية توبا بويوك أوستون
  • عرض 8 صورة
    نجوم السينما العالمية في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي (3)
  • عرض 8 صورة
    النجم الهوليوودي دانييل داي كيم
  • عرض 8 صورة
    سارة جيسيكا باركر
  • عرض 8 صورة
    نجوم السينما العالمية في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

شهد حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، في دورته الرابعة، حضور عدد كبير من نجوم الفن المصري والعربي والعالمي،

وحرص نجوم الفن العالميين على التقاط صورة تذكارية تجمعهم على "الريد كاربت"، ضمن مشاركتهم في مهرجان البحر الأحمر.

ونشر برنامج "عرب وود" مقطع فيديو جمع نجوم الفن الممثلة التركية توبا بويوك أوستون، بوكستين وميني درايفر ودانيال داي كيم وسبايك ليه وأبو بكر شوقي، على السجادة الحمراء لمهرجان البحر الأحمر السينمائي في حفل الختام.

View this post on Instagram

A post shared by ArabWood (@arabwoodtv)

توافد نجوم الفن، على السجادة الحمراء، ومن بين أبرز الحضور: مايان السيد، مي عمر، أسماء جلال، جميلة عضو، مريم الخشت، المخرج محمد سامي، مي عمر، أمير كرارة، النجم العالمي دانييل داي كيم، النجمة التركية توبا بويوك أوستون، سارة جيسيكا باركر، سمية الألفي، بريانكا شوبرا و الممثل نك جوناس.

وحضر حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الرابعة المقامة حاليا في جدة، النجمة العالمية بريانكا شوبرا وزوجها نيك جوناس والمخرج العالمي سبايك لي، ونجوم الفن العالمي والمصري ديف باتيل وميني درايفر وظافر العابدين وماجد المصري وشيماء سيف وناهد السباعي ومريم شريف وأحمد حاتم، والمخرج محمد سامي.

اقرأ أيضا..

احتفل الحضور بعيد ميلاده.. تعرف على الفيلم الطويل الفائز بجائزة اليُسر الذهبية بمهرجان البحر الأحمر

وفاة الفنان التونسي فتحي الهداوي

مهرجان البحر الأحمر السينمائي نجوم الفن توبا بويوك ميني درايفر دانيال داي كيم سبايك ليه أبو بكر شوقي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
كزبرة ينشر صورة مع ليلى علوي وإلهام شاهين ويعلق: "أنا بين نارين"

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الجمعة بدرجات الحرارة لمدة 5 سنوات