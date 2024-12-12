كلهم في صورة.. لحظة استثنائية جمعت نجوم السينما العالمية في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي

الجمال المصري مع التركي.. نجمات خطفن الأنظار على السجادة الحمراء في

محمود بكري أفضل ممثل عن فيلم "إلى عالم مجهول" في مهرجان البحر الأحمر

زوج كارمن سليمان يمنعها من الكشف عن جنس مولودها.. ماذا حدث؟

كتب - معتز عباس:

شهد حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، في دورته الرابعة، حضور عدد كبير من نجوم الفن المصري والعربي والعالمي،

وحرص نجوم الفن العالميين على التقاط صورة تذكارية تجمعهم على "الريد كاربت"، ضمن مشاركتهم في مهرجان البحر الأحمر.

ونشر برنامج "عرب وود" مقطع فيديو جمع نجوم الفن الممثلة التركية توبا بويوك أوستون، بوكستين وميني درايفر ودانيال داي كيم وسبايك ليه وأبو بكر شوقي، على السجادة الحمراء لمهرجان البحر الأحمر السينمائي في حفل الختام.

View this post on Instagram A post shared by ArabWood (@arabwoodtv)

توافد نجوم الفن، على السجادة الحمراء، ومن بين أبرز الحضور: مايان السيد، مي عمر، أسماء جلال، جميلة عضو، مريم الخشت، المخرج محمد سامي، مي عمر، أمير كرارة، النجم العالمي دانييل داي كيم، النجمة التركية توبا بويوك أوستون، سارة جيسيكا باركر، سمية الألفي، بريانكا شوبرا و الممثل نك جوناس.

وحضر حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الرابعة المقامة حاليا في جدة، النجمة العالمية بريانكا شوبرا وزوجها نيك جوناس والمخرج العالمي سبايك لي، ونجوم الفن العالمي والمصري ديف باتيل وميني درايفر وظافر العابدين وماجد المصري وشيماء سيف وناهد السباعي ومريم شريف وأحمد حاتم، والمخرج محمد سامي.

اقرأ أيضا..

احتفل الحضور بعيد ميلاده.. تعرف على الفيلم الطويل الفائز بجائزة اليُسر الذهبية بمهرجان البحر الأحمر

وفاة الفنان التونسي فتحي الهداوي