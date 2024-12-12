"الوداع".. عائشة بن أحمد تنعى فتحي الهداوي

كتب- هاني صابر:

نعت الفنانة عائشة بن أحمد، الفنان التونسي القدير فتحي الهداوي، الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024.

ونشرت عائشة، صورة للراحل، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: "وفقدت الساحة الفنية التونسية أحد أهم مبدعيها الذي قدم الكثير من الاعمال الدرامية والمسرحية طوال عقود من الزمن.. الوداع فتحي الهداوي".

وكانت الفنانة التونسية هند صبري، أعلنت عن وفاة الممثل فتحي الهداوي، عن عمر ناهز 63 عامًا.

وكتبت، هند عبر حسابها على إنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحم الله الفنان فتحي الهداوي المبدع، قامة لا تعوض، رحل وترك لجمهوره في تونس والوطن العربي أدوارًا لا تنسى وإخلاصا للفن لا حدود له".

وإلتحق "الهداوي" بالمعهد العالي للفنون المسرحية في تونس وتخرج منه عام 1986، وقدم العديد من الأدوار الفنية الهامة في السينما التونسية والعربية، حيث يمتلك في رصيده 21 فيلما ، و32 عملًا دراميا تليفزيونيا، و6 مسرحيات، وغيرها من الأعمال الفنية.