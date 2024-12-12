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تكريم يحيى الفخراني بجائزة "إنجاز العمر" بمهرجان "الأفضل"

10:04 م الخميس 12 ديسمبر 2024

يحيي الفخراني

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كتب- هاني صابر:

أعلن مهرجان الأفضل، عن تكريم الفنان الكبير يحيي الفخراني، بجائزة "إنجاز العمر" في الدورة العاشرة التي تقام 20 ديسمبر الجاري في مركز المنارة بالقاهرة، وذلك تقديراً واحتفاءًا بمسيرته الفنية الممتدة لأكثر من خمسة عقود، قدم خلالها للجمهور المصري والعربي، أكثر من 70 مسلسلاً تلفزيونياً وإذاعيا، وأكثر من 30 فيلما سينمائيا، وحوالي 15 مسرحية، استطاع فيها أن يجمع بين النجاح الجماهيري والنقدي حتى أنها تعتبر جميعها علامات عابرة للأجيال.

"إنجاز العمر" جائزة مستحدثة يقدمها مهرجان "الأفضل" لأول مرة بدءا من هذا العام برعاية شبكة تليفزيون النهار لشخصيات ساهمت بإنجازها الفريد والمشرف في نهضة وتقدم مجالات عملها، ودعم القوة الناعمة المصرية وتفوقها.

تضم لجنة تحكيم المهرجان كلا من المخرجين عمر عبد العزيز وهاني لاشين، والسيناريست مدحت العدل، والمؤلف تامر حبيب، والموسيقار يحيى الموجي، والمايسترو رضا رجب، والإعلاميون سوزان حسن، ورولا خرسا ، وإبراهيم الكرداني، والإذاعية إيناس جوهر، والناقدة آمال عثمان، وأستاذة الإعلام ميرفت أبو عوف.

يحيى الفخراني تكريم يحيى الفخراني تكريم يحيى الفخراني بجائزة إنجاز العمر مهرجان الأفضل مركز المنارة بالقاهرة
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