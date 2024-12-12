وفاة الفنان التونسي فتحي الهداوي

كتب- معتز عباس:

أعلنت الفنانة التونسية هند صبري، عن وفاة الممثل فتحي الهداوي، عن عمر ناهز 63 عامًا، حيث نشرت بوست عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام".

وكتبت، هند: "إنا لله وإنا إليه راجعون .. رحم الله الفنان فتحي الهداوي المبدع، قامة لا تعوض، رحل وترك لجمهوره في تونس والوطن العربي أدوارًا لا تنسى وإخلاصا للفن لا حدود له".

التحق الهداوي بالمعهد العالي للفنون المسرحية في تونس وتخرج منه عام 1986، وقدم العديد من الأدوار الفنية الهامة في السينما التونسية والعربية، حيث يمتلك في رصيده 21 فيلما ، و32 عملًا دراميا تليفزيونيا، و6 مسرحيات، وغيرها من الأعمال الفنية.

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