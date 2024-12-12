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الجمال المصري مع التركي.. نجمات خطفن الأنظار على السجادة الحمراء في ختام مهرجان البحر الأحمر

09:37 م الخميس 12 ديسمبر 2024
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    ريم سامي وشيماء سيف
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    ريم سامي
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    مريم الخشت
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    مي عمر ومحمد سامي
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    مايان السيد
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    أسماء جلال وأمير المصري
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كتب - معتز عباس:

خطفت نجمات الفن المصري والنركي الأنظار على السجادة الحمراء، في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، في دورته الرابعة والذي يحمل شعار "للسينما بيت جديد".

شهد حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، حضور عدد كبير من نجمات الفن المصري، أبرزهم، مايان السيد، مي عمر، أسماء جلال، جميله عوض، مريم الخشت، ريم سامي، شيماء سيف.

توافد نجوم الفن، على السجادة الحمراء، ومن بين أبرز الحضور: المخرج محمد سامي، مي عمر، أمير كرارة، النجم العالمي دانييل داي كيم، النجمة التركية توبا بويوك أوستون، سارة جيسيكا باركر، سمية الألفي، بريانكا شوبرا و الممثل نك جوناس.

كما شهدت السجادة الحمراء، مشاركة النجمة التركية توبا بويوك أوستون؛ عضوة لجنة تحكيم مسابقة البحر الأحمر للأفلام الطويلة.

وحضر حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الرابعة المقامة حاليا في جدة، النجمة العالمية بريانكا شوبرا وزوجها نيك جوناس والمخرج العالمي سبايك لي، ونجوم الفن العالمي والمصري ديف باتيل وميني درايفر وظافر العابدين وماجد المصري وشيماء سيف وناهد السباعي ومريم شريف وأحمد حاتم، والمخرج محمد سامي.

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