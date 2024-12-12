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ماذا قال المخرج عمرو عرفة عن الحالة الصحية لـ نبيل الحلفاوي؟

09:13 م الخميس 12 ديسمبر 2024
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    نبيل الحلفاوي في رأفت الهجان_10
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كتب- هاني صابر:

كشف المخرج الكبير عمرو عرفة، عن الحالة الصحية للفنان القدير نبيل الحلفاوي الذي تعرض لأزمة صحية خلال الساعات الماضية ونقل على إثرها لأحد المستشفيات.

ورد عرفة، عبر حسابه على "إكس" على تدوينة لأحد متابعيه جاء فيها "هو ماله يا أستاذ عمرو طمنا على القبطان".

وكتب عمرو عرفة: "أدعوا له.. الحالة صعبة".

وكان عدد من أصدقاء الحلفاوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجهوا عدة رسائل ودعوات للفنان القدير بالشفاء العاجل.

فيما كتب الكابتن أحمد شوبير عبر حسابه على "إكس": "خالص الدعوات للفنان القدير النجم نبيل الحلفاوى بالشفاء العاجل".

وكان الحلفاوي، رد في وقت سابق على سؤال لأحد متابعيه بشأن غيابه عن التمثيل والمشاركة بأعمال درامية، وذلك عبر حسابه على "إكس"، قائلا: "معلش.. ظروف وهتعدي إن شاء الله".

يذكر أن، آخر أعمال نبيل الحلفاوي كانت فيلم "تسليم أهالي" الذي عرض عام 2022 .

فيلم "تسليم أهالي" بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد ودلال عبد العزيز وبيومي فؤاد وعبدالله مشرف وتأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي.

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