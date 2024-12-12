"بدون بطانة".. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بصورة جريئة والجمهور يعلق
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كتب - معتز عباس:
شاركت كنزي ابنة المطرب عمرو دياب، متابعيها، أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.
ونشرت كنزي صورًا لها، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وعلقت: "داخل الاستوديو في شمال لندن، أثناء ارتدائي مجموعة من الملابس الخريفية لشتاء 2024، العائلات السعيدة".
وظهرت كنزي بإطلالة جريئة مرتدية فستان قصير بدون بطانة، لتنهال عليها التعليقات، وجاءت كالتالي: "عسل ماشاء الله ربنا يحفظك"، "رائعة للغاية"، "حقا رائع"، "رائع جدا"، "جميلة جدا"، "انتي والفستان تحفة".
ومن جانبها، تفاعلت جانا دياب مع الصور، وأبدت إعجابها بإطلالة شقيقتها.
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وكشفت كنزي عن تواجدها في مصر مؤخرًا، وأوضحت خلال جلسة التصوير تواجدها في منطقة الأهرامات، وحرصت على التقاط عدد من الصور التذكارية أمام سفح الأهرامات.
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