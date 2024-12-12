"بدون بطانة".. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بصورة جريئة والجمهور يعلق

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كتب - معتز عباس:

شاركت كنزي ابنة المطرب عمرو دياب، متابعيها، أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت كنزي صورًا لها، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وعلقت: "داخل الاستوديو في شمال لندن، أثناء ارتدائي مجموعة من الملابس الخريفية لشتاء 2024، العائلات السعيدة".

وظهرت كنزي بإطلالة جريئة مرتدية فستان قصير بدون بطانة، لتنهال عليها التعليقات، وجاءت كالتالي: "عسل ماشاء الله ربنا يحفظك"، "رائعة للغاية"، "حقا رائع"، "رائع جدا"، "جميلة جدا"، "انتي والفستان تحفة".

ومن جانبها، تفاعلت جانا دياب مع الصور، وأبدت إعجابها بإطلالة شقيقتها.

View this post on Instagram A post shared by Kinzy Diab (@kinzydiab)

وكشفت كنزي عن تواجدها في مصر مؤخرًا، وأوضحت خلال جلسة التصوير تواجدها في منطقة الأهرامات، وحرصت على التقاط عدد من الصور التذكارية أمام سفح الأهرامات.

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