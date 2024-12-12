أسماء جلال وبريانكا شوبرا.. شاهد اللقطات الأولى من حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي (صور)

كتب - معتز عباس:

شهد حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الذي بدأت فاعلياته منذ قليل عدد من اللقطات، التي ميزت هذا اليوم الذي يحتفل فيه نجوم الفن من دول مختلفة، إذ حرص المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر، على التواجد في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، في دورته الرابعة الذي يحمل شعار "للسينما بيت جديد".

وشهد حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، في دورته الرابعة الذي يحمل شعار "للسينما بيت جديد"، حضور عدد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي والعالم.

توافد نجوم الفن من دول العالم المختلفة ، على السجادة الحمراء، ومن بين أبرز الحضور لنجم العالمي دانييل داي كيم، النجمة التركية توبا بويوك أوستون، سارة جيسيكا باركر، بريانكا شوبرا و الممثل نك جوناس.

كما حضر، الإعلامية هالة سرحان، ومايان السيد وأمير كرارة، ولجين عمران، نور النبوي، صدقي صخر، أسماء جلال، أمير المصري، درة، أحمد مجدي والمخرج العالمي سبايك لي، المنتج محمد عجمي، المخرجة تغريد أبو الحسن، براء عالم، المنتج أيمن النقيب.

يذكر أن مهرجان "البحر الأحمر السينمائي" يعلن اليوم الخميس 12 ديسمبر جوائز دورته الرابعة بحضور كوكبة من نجوم الفن، وذلك بعد انطلاقه في 5 ديسمبر.

وشهد الافتتاح عرض فيلم ضي- سيرة أهل الضي للمخرج كريم الشناوي، وحضر الحفل باقة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، بينهم: يسرا، ويل سميث، سبايك لي، كاثرين زيتا جونز، مايكل دوجلاس، ليلى علوي، آسر ياسين، منى زكي، أحمد حلمي، حسن الرداد، ماجد المصري، نادية الجندي، أمينة خليل، إلهام شاهين، نبيلة عبيد.