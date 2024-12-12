مي عمر ومحمد سامي يخطفان الأنظار على السجادة الحمراء في ختام مهرجان البحر الأحمر

كتب - معتز عباس:

حرص المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر، على التواجد في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، في دورته الرابعة الذي يحمل شعار "للسينما بيت جديد".

توافد عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي والعالم، على السجادة الحمراء، ومن بين أبرز الحضور: الإعلامية هالة سرحان، لجين عمران، نور النبوي، صدقي صخر، أسماء جلال، أمير المصري، درة، أحمد مجدي والمخرج العالمي سبايك لي، المنتج محمد عجمي، المخرجة تغريد أبو الحسن، براء عالم، المنتج أيمن النقيب.

يذكر أن مهرجان "البحر الأحمر السينمائي" يعلن اليوم الخميس 12 ديسمبر جوائز دورته الرابعة بحضور كوكبة من نجوم الفن، وذلك بعد انطلاقه في 5 ديسمبر.

وشهد الافتتاح عرض فيلم ضي- سيرة أهل الضي للمخرج كريم الشناوي، وحضر الحفل باقة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، بينهم: يسرا، ويل سميث، سبايك لي، كاثرين زيتا جونز، مايكل دوجلاس، ليلى علوي، آسر ياسين، منى زكي، أحمد حلمي، حسن الرداد، ماجد المصري، نادية الجندي، أمينة خليل، إلهام شاهين، نبيلة عبيد.