"هوبال" و"جافنا الصغيرة" يفوزان بجائزة الجمهور من "فيلم العلا" في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

جدة- منى الموجي:

فاز الفيلم السعودي "هوبال" للمخرج عبدالعزيز الشلاحي، بجائزة الجمهور من "فيلم العلا" في حفل ختام الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وذهبت جائزة الجمهور من فيلم العلا لأفضل فيلم دولي لفيلم "جافنا الصغيرة" من فرنسا.

وكان عدد كبير من نجوم الفن توافدوا على السجادة الحمراء لحضور حفل توزيع الجوائز المقام في ميدان الثقافة. بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ومن بين أبرز الحضور: الإعلامية هالة سرحان، لجين عمران، نور النبوي، صدقي صخر، أسماء جلال، أمير المصري، درة، أحمد مجدي والمخرج العالمي سبايك لي، المنتج محمد عجمي، المخرجة تغريد أبو الحسن، براء عالم، المنتج أيمن النقيب.

المهرجان في دورته الرابعة يحمل شعار "للسينما بيت جديد". جدير بالذكر أن "البحر الأحمر السينمائي" يعلن اليوم الخميس 12 ديسمبر جوائز دورته الرابعة بحضور كوكبة من نجوم الفن، وذلك بعد انطلاقه في 5 ديسمبر، إذ شهد الافتتاح عرض فيلم ضي- سيرة أهل الضي للمخرج كريم الشناوي، وحضر الحفل باقة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، بينهم: يسرا، ويل سميث، سبايك لي، كاثرين زيتا جونز، مايكل دوجلاس، ليلى علوي، آسر ياسين، منى زكي، أحمد حلمي، حسن الرداد، ماجد المصري، نادية الجندي، أمينة خليل، إلهام شاهين، نبيلة عبيد.