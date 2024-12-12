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20 صورة لنجوم الفن على السجادة الحمراء في ختام مهرجان البحر الأحمر

08:03 م الخميس 12 ديسمبر 2024
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    نجوم الفن في ختام مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 21 صورة
    نجوم الفن في ختام مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 21 صورة
    نجوم الفن في ختام مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 21 صورة
    نجوم الفن في ختام مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 21 صورة
    نجوم الفن في ختام مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 21 صورة
    نجوم الفن في ختام مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 21 صورة
    نجوم الفن في ختام مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 21 صورة
    نجوم الفن في ختام مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 21 صورة
    مايان السيد (1)_1
  • عرض 21 صورة
    مايان السيد (2)
  • عرض 21 صورة
    مايان السيد (3)
  • عرض 21 صورة
    أمير كرارة
  • عرض 21 صورة
    أمير كرارة
  • عرض 21 صورة
    أمير كرارة
  • عرض 21 صورة
    فريق فيلم سنو وايت
  • عرض 21 صورة
    محمد عجمي
  • عرض 21 صورة
    تغريد أبو الحسن
  • عرض 21 صورة
    فريق فيلم سنو وايت
  • عرض 21 صورة
    فريق فيلم سنو وايت
  • عرض 21 صورة
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كتب- هاني صابر:

توافد عدد من نجوم الفن، على السجادة الحمراء لحفل ختام الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، المُقام في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وكان عدد كبير من نجوم الفن توافدوا على السجادة الحمراء، ومن بين أبرز الحضور: الإعلامية هالة سرحان، لجين عمران، نور النبوي، صدقي صخر، أسماء جلال، أمير المصري، درة، أحمد مجدي والمخرج العالمي سبايك لي، المنتج محمد عجمي، المخرجة تغريد أبو الحسن، براء عالم، المنتج أيمن النقيب.

المهرجان في دورته الرابعة يحمل شعار "للسينما بيت جديد". جدير بالذكر أن "البحر الأحمر السينمائي" يعلن اليوم الخميس 12 ديسمبر جوائز دورته الرابعة بحضور كوكبة من نجوم الفن، وذلك بعد انطلاقه في 5 ديسمبر، إذ شهد الافتتاح عرض فيلم ضي- سيرة أهل الضي للمخرج كريم الشناوي، وحضر الحفل باقة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، بينهم: يسرا، ويل سميث، سبايك لي، كاثرين زيتا جونز، مايكل دوجلاس، ليلى علوي، آسر ياسين، منى زكي، أحمد حلمي، حسن الرداد، ماجد المصري، نادية الجندي، أمينة خليل، إلهام شاهين، نبيلة عبيد.

ختام مهرجان البحر الاحمر مهرجان البحر الاحمر
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