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فريق فيلم "سنو وايت" يصل السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي

07:20 م الخميس 12 ديسمبر 2024
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  • عرض 5 صورة
    فريق فيلم سنو وايت
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    محمد عجمي
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    تغريد أبو الحسن
  • عرض 5 صورة
    فريق فيلم سنو وايت
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جدة- منى الموجي:

وصل قبل قليل فريق فيلم سنو وايت، لحضور حفل ختام الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، المُقام في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وكان من بين الحضور مخرجة ومؤلفة العمل تغريد أبو الحسن، المنتج محمد عجمي، بطلة العمل مريم شريف.

وكان عدد كبير من نجوم الفن توافدوا على السجادة الحمراء، ومن بين أبرز الحضور: الإعلامية هالة سرحان، لجين عمران، نور النبوي، صدقي صخر، أسماء جلال، أمير المصري، درة، أحمد مجدي والمخرج العالمي سبايك لي.

المهرجان في دورته الرابعة يحمل شعار "للسينما بيت جديد". جدير بالذكر أن "البحر الأحمر السينمائي" يعلن اليوم الخميس 12 ديسمبر جوائز دورته الرابعة بحضور كوكبة من نجوم الفن، وذلك بعد انطلاقه في 5 ديسمبر، إذ شهد الافتتاح عرض فيلم ضي- سيرة أهل الضي للمخرج كريم الشناوي، وحضر الحفل باقة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، بينهم: يسرا، ويل سميث، سبايك لي، كاثرين زيتا جونز، مايكل دوجلاس، ليلى علوي، آسر ياسين، منى زكي، أحمد حلمي، حسن الرداد، ماجد المصري، نادية الجندي، أمينة خليل، إلهام شاهين، نبيلة عبيد.

حفل ختام مهرجان البحر الأحمر مهرجان البحر الأحمر السينمائي فيلم سنو وايت فريق فيلم سنو وايت
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