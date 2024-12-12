موقف طريف.. أحمد سعد يمازح جمهور حفل توزيع جوائز بيلبورد عربية

كتب -م معتز عباس:

مازح المطرب أحمد سعد، جمهور حفل توزيع جوائز بيلبورد عربية لعام 2024، والذي أقيم بالسعودية بحضور أبرز نجوم الفن بالوطن العربي.

ونشر برنامج "عرب وود" مقطع فيديو من الحفل على موقع "انستجرام"، يظهر احمد سعد وهو يمازح النجوم والحضو للحفل بخطابه الطويل، بعد تسلمه جائزة أفضل دويتو غنائي لعام 2024.

وعند صعوده على المسرح، أخرج أحمد سعد، خطاب طويل، وسط ضحك الحضور، قائلا: "كان نفسي يكون عندي إحساس عالي واعيط زاي أصدقائي الفنانين، بس معنديش الحتة دي، أنا محضر ليكم كلمة صغيرة كدة تعبر عن إحساسي النهاردة، معلش مش هطول عليكم، عشان أنا عندي كلام كتير محتاج أقوله، بس متخافوش مش هطول عليكم".

View this post on Instagram A post shared by ArabWood (@arabwoodtv)

حصل المطرب أحمد سعد، على جائزة أفضل دويتو غنائي عربي بحفل جوائز بيلبورد عربية للموسيقى المقام مساء الأربعاء بالمملكة العربية السعودية، وذلك عن أغنية "سبب فرحتي" مع المطربة أصالة.

اقرأ أيضا..

ياسمين صبري تؤدي العمرة.. وهذا ما قالته (صور)

بالصور| درة وأحمد مجدي وسبايك لي أول حضور حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي