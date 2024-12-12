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محمد سامي ومي عمر ويسرا في جولة سياحية بمنطقة الدرعية في الرياض.. صور

06:43 م الخميس 12 ديسمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    ريم سامي ومحمد سامي ومي عمر في الدرعية
  • عرض 5 صورة
    محمد سامي ويسرا وأندرو جارفيلد وريم سامي ومي عمر وماجد المصري
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    ريم سامي ومحمد سامي ومي عمر
  • عرض 5 صورة
    محمد سامي ويسرا وأندرو جارفيلد
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كتب - معتز عباس:

شارك المخرج محمد سامي متابعيها، صورًا جديدة، رفقة زوجته الفنانة مي عمر، أثناء زيارته لمنطقة الدرعية، في الرياض بالمملكة العربية السعودية، على هامش مشاركته في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدوري.

نشر محمد سامي، الصور، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "استكشاف جمال الدرعية مع أفضل صحبة، من التاريخ إلى المناظر الخلابة، هذا المكان لديه كل شيء، ذكريات لا تنسى في الرياض".

وقام محمد سامي بجولة سياحية رفقة مي عمر، والفنانة يسرا، والفنانة ريم سامي، والفنان ماجد المصري، ونجم هوليود العالمي أندرو جارفيلد.

يُذكر أن محمد سامي انتهى من تصوير مسلسل "إش إش"، بطولة مي عمر، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025.

ويواصل محمد سامي هذه الأيام في تصوير مسلسل "سيد الناس" من بطولة عمرو سعد وخالد الصاوي وإلهام شاهين ومنة فضالي وعماد زيادة وبشرى وأحمد رزق وأحمد فهمي وطارق النهري ونشوى مصطفى، من تأليف خالد صلاح المقرر عرضه في رمضان 2025.

نجوم الفن في جولة سياحية مي عمر المخرج محمد سامي يسرا منطقة الدرعية في الرياض محمد سامي رفقة زوجته انستجرام محمد سامي
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