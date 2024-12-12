لجين عمران وهالة سرحان.. الصور الأولى من حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الرابعة

جدة- منى الموجي:

بدأ عدد كبير من نجوم الفن في التوافد على السجادة الحمراء لحضور حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي المُقام في جدة بالمملكة العربية السعودية، وحضور إعلان الفائزين بجوائز الدورة الرابعة.

ومن بين أبرز الحضور: الإعلامية هالة سرحان، لجين عمران، نور النبوي، صدقي صخر، أسماء جلال، أمير المصري، درة، أحمد مجدي والمخرج العالمي سبايك لي.

المهرجان في دورته الرابعة يحمل شعار "للسينما بيت جديد". جدير بالذكر أن "البحر الأحمر السينمائي" يعلن اليوم الخميس 12 ديسمبر جوائز دورته الرابعة بحضور كوكبة من نجوم الفن، وذلك بعد انطلاقه في 5 ديسمبر، إذ شهد الافتتاح عرض فيلم ضي- سيرة أهل الضي للمخرج كريم الشناوي، وحضر الحفل باقة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، بينهم: يسرا، ويل سميث، سبايك لي، كاثرين زيتا جونز، مايكل دوجلاس، ليلى علوي، آسر ياسين، منى زكي، أحمد حلمي، حسن الرداد، ماجد المصري، نادية الجندي، أمينة خليل، إلهام شاهين، نبيلة عبيد.